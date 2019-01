PAGELLE E TABELLINO DI SPAL-BOLOGNA / Finisce 1-1 il derby salvezza tutto emiliano tra la Spal e il Bologna. Pareggio che sta più stretto alla squadra di Inzaghi, che brancola ancora in acque di classifica pericolosissime. L'iniziale vantaggio firmato da Palacio viene ripreso dal colpo di testa di Kurtic nella ripresa, mentre Danilo si traveste da supereroe salvando sulla linea di porta un tiro del solito Antenucci. Bene il nuovo arrivato Soriano per agonismo, un po' meno sotto porta. Rimandato Sansone.

SPAL

Viviano 6,5 - Autore di una buona respinta su Palacio nel primo tempo e di un ottimo intervento sugli sviluppi di un corner calciato direttamente in porta. Nulla da fare sul bel gol di Palacio.

Bonifazi 5,5 - Qualche errore di troppo soprattutto nell'uno contro uno.

Vicari 5,5 - Anche lui sbaglia qualcosa di troppo nelle retrovie.

Felipe 6 - Il più sicuro del terzetto difensivo, con la sua esperienza limita una punta poco fisica ma molto mobile come Palacio.

Missiroli 6 - Sgroppa bene nei suoi inserimenti senza palla al sostegno della manovra, ma anche palla al piede finchè ne ha.

Valdifiori 5,5 - Le sue geometrie sono forse un po' troppo lente per una manovra che si basa soprattutto sull'avvolgente gioco prodotto sulle fasce. Non troppo brillante sulle conclusioni da fuori o calci da fermo. Dall'80' Schiattarella s.v.

Kurtic 7 - Segna lui il gol del pareggio, dopo averne sfiorato un altro durante la prima frazione. Quando il pubblico pretende una spinta maggiore per ottenere il pareggio lui risponde presente, e va a festeggiare sotto la curva ricordandolo.

Lazzari 6,5 - Suo l'assist per Cionek che vale il gol del pari, come spesso accade dalle parti di Ferrara. Corre tantissimo ed esce acciaccato fra gli applausi dei suoi tifosi. Dall'84' Cionek s.v.

Fares 5 - Non bene in fase propositiva, qualche sbavatura anche nei contrasti.

Petagna 6 - Il solito lavoro per la squadra, fatto di tanta mobilità e protezione del pallone. Fornisce ad Antenucci un ottimo pallone per l'1-1 sorprendendo Helander, ma si trova in posizione di millimetrico fuorigioco. Dall'88' Paloschi s.v.

Antenucci 6,5 - Gli manca solo il gol, in effetti. Ci va vicinissimo una volta, ma Danilo miracola sulla linea di porta, e lo segna ad inizio ripresa. Ma il direttore di gara annulla dopo aver visionato al Var il fuorigioco di Petagna. Una spina nel fianco costante però per la difesa felsinea.

All. Semplici 6 - Alla fin fine il pareggio non è un risultato da buttare via con una diretta concorrente per la salvezza. Nel primo tempo però la sua squadra concede troppo campo e iniziativa all'avversario.

Meglio la ripresa.

BOLOGNA

Skorupski 6 - Qualche buon intervento lo compie anche lui, ma non può nulla sul colpo di testa di Kurtic.

Calabresi 5,5 - Così così il suo apporto in entrambe le fasi. Poco brillante.

Danilo 6,5 - Salva tutto sulal linea di porta dicendo di no ad un tiro ravvicinato di Antenucci dopo lo svarione di Orsolini. Non è perfetto neanche lui al momento del gol della Spal, ma quello che combina poco dopo è fondamentale.

Helander 5,5 - Bene nel primo tempo, perde lucidità nella ripresa dopo il pallone rubatogli da Petagna che porta al gol annullato ad Antenucci.

Dijks 5,5 - Poco propositivo in fase di spinta, si limita a difendere.

Poli 6 - Corre tantissimo, come sempre. E pressa anche molto, ma quando si tratta di conretizzare si fa sempre murare dagli avversari. Dal 78' Svanberg s.v.

Pulgar 5,5 - Mastica poco il gioco, risultando un po' troppo prevedibile per il giro palla dei suoi.

Soriano 6 - Ci mette grinta, cuore e tanta voglia di ricominciare lasciando il segno, ma sciupa anche parecchio sotto porta. La strada però è quella giusta, specialmente per il futuro dei rossoblù.

Orsolini 5 - Alterna buone giocate ad errori clamorosi, come quando regala ad Antenucci il possibile 2-1 dopo uno svarione difensivo. Deve ancora crescere. Dal 78' Santander s.v.

Palacio 6,5 - Molto bello il gol con cui porta in vantaggio i suoi. Corre senza dare punti di riferimento come nel suo stile, pur giocando da punta centrale. Ma il suo show dura fino a quando rimane benzina in corpo.

Sansone 5,5 - Troppo nascosto, sembra trovarsi bene solo con l'ex compagno Soriano ai tempi del Villarreal. L'intesa col resto della squadra deve essere affinata.

All. Inzaghi F. 5 - Dopo essere andato in vantaggio aumentano più i rimpianti che altro. Finisce solo 1-1 e la classifica rossoblù non ne beneficia. Inspiegabili le scelte così tardive per le sostituzioni, nonostante qualcuno dei suoi fosse in debito di ossigeno.

Arbitro: Fabbri 6 - Dirige bene, senza grossi problemi. Il Var arriva in suo soccorso per annullare larete di Antenucci a causa del fuorigioco di Petagna.

TABELLINO

Spal-Bologna 1-1

Spal (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Vicari, Felipe; Missiroli, Valdifiori (dall'80' Schiattarella), Kurtic, Lazzari (dall'84' Cionek), Fares; Petagna (dall'88' Paloschi), Antenucci. A disp.: Costa, Simic, Dickmann, Viviani, Valoti, Moncini, Floccari, Poluzzi, Gomis. All. Semplici.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander, Dijk; Poli (dal 78' Svanberg), Pulgar, Soriano; Orsolini (dal 78' Santander), Palacio, Sansone. A disp.: Mbaye, Mattiello, Gonzalez, De Maio, Krejci, Donsah, Nagy, Okwonkwo, Destro, Da Costa. All. Inzaghi F.

Marcatori: 24' Palacio (B), 63' Kurtic (S)

Arbitro: Michael Fabbri (Sez. di Ravenna)

Ammoniti:

Espulsi:

