Spal-Bologna, lotta salvezza: Inzaghi ci crede

SPAL BOLOGNA INZAGHI / Dopo il pareggio per 1 a 1 tra il Bologna e la Spal, Pippo Inzaghi ha analizzato la prestazione della sua squadra: "Il modulo lo fanno i giocatori, con Soriano e Sansone posso giocare anche con i tre davanti. La squadra oggi mi è piaciuta, l'unica pecca è non aver chiuso in vantaggio il primo tempo. Vedo il bicchiere mezzo pieno: se la squadra giocherà sempre così si salverà. Ha avuto un bello spirito, i ragazzi avrebbero meritato di vincerla.

Adesso pensiamo a domenica, ottenendo i tre punti daremo grande seguito a questa prova - le sue parole ai microfoni di 'Sky' - Soriano e Sansone erano alla prima partita, abbiamo preso questo gol dove sono stati bravi loro. La squadra nel finale ha avuto un'occasione con. Quando fai sessanta minuti così devi essere in vantaggio poi. Sono molto felice perché questo è lo spirito giusto. Mancanza di coraggio? Non penso, la squadra è stata molto coraggiosa. E' normale che non puoi fare tutta la partita nella metà campo avversaria".