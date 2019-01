CALCIOMERCATO JUVENTUS DARMIAN SPINAZZOLA / "Spinazzola parte solo se arriva un altro terzino" ha ribadito anche poco fa, in conferenza stampa, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. Serve un nuovo innesto per liberare il laterale che, al di là delle dichiarazioni di facciata dai bianconeri, è sempre stato in bilico visto che ha bisogno di spazio ed il Bologna, che comunque non è l'unica opzione sul tavolo, lo vuole fortemente.

Ed il nuovo innesto che può liberare Spinazzola, ora, appare ormai ad un passo.

A riferirlo è 'Gazzetta.it' che parla di accordo raggiunto col ManchesterUnited per Matteo Darmian che ha accettato la destinazione bianconera, confermando le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it che parlavano di un'accelerata decisa da parte della Juventus. Juventus che, secondo il portale della 'Rosea', avrebbe ormai chiuso l'intesa con i 'Red Devils' sulla base del prestito oneroso da 4 milioni di euro con diritto di riscatto per il terzino ex Torino, che ha quindi scavalcato Emerson Palmieri, ad ora un piano B per i bianconeri e possibile partente dal Chelsea verso la Spagna. Nei prossimi giorni sarà formalizzato l'affare Darmian e, contestualmente, definita la partenza di Spinazzola in prestito.

