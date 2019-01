Fiorentina-Sampdoria, Pezzella esalta Muriel: che elogio!

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>FIORENTINA SAMPDORIA PEZZELLA MURIEL / Decisivo nel 3 a 3 finale traha commentato la prestazione della sua squadra: "Noi ci crediamo sempre, abbiamo gicoato con un gicoatore in meno e dopo il 2 a 1 abbiamo concesso due gol - le sue parole a 'Sky' - E' un punto difficile per come si era messa. La partita l'abbiamo fatta noi anche con un giocatore in meno. Dopo il rigore siamo andati un po' in confusione ma poi abbiamo avuto la forza per fare gol.lo conosco da tempo, è un giocatore fortissimo che si è inserito bene nel gruppo. Ha voglia di crescere, ha fatto due gol incredibili".