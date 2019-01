CALCIOMERCATO DEFREL / Nonostante le parole di Giampaolo (“Defrel resta, partirà Kownacki”), il futuro dell’attaccante francese resta fortemente in bilico.

L’arrivo diha infatti cambiato alcuni equilibri e aumentato le possibilità di addio dell’ex, che molto probabilmente - confermano indiscrezioni di Calciomercato.it - conoscerà il suo futuro durante gli ultimi giorni di calciomercato. Due le soluzioni: un passaggio in Premier o un trasferimento all’Atalanta, dove il tecnicolo insegue da tempo. Nelle ultime settimane, il tecnico dei nerazzurri ha aumentato il pressing: perso Rigoni e, quasi, Tumminello, la punta di proprietà della Roma (entrata oggi a Firenze al '70 al posto di Caprari) resta in assoluto la prima scelta per il reparto offensivo.