Calciomercato Inter, il Real Madrid ha scelto l'erede di Modric

CALCIOMERCATO INTER MODRIC REAL MADRID / Non sfuma il sogno Luka Modric in casa Inter, che continua a monitorare la situazione relativa al Pallone d'Oro in scadenza di contratto con il RealMadrid nel 2020.

Le ultime parole del croato, che si è detto felice a Madrid dopo la vittoria sul Siviglia, preoccupano i tifosi, ma la dirigenza nerazzurra non intende mollare.

E attenzione alle notizie che arrivano dall'Inghilterra. Secondo il 'Daily Mirror' il Real Madrid lavora al dopo-Modric, che ha già 33 anni, e per l'estate starebbe pianificando l'assalto deciso a Bernardo Silva del ManchesterCity, il nome in cima alla lista per raccogliere l'eredità del croato. In vista della probabile rivoluzione estiva delle 'merengues', l'Inter sogna il ribaltone che libererebbe Luka Modric.

