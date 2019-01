JUVENTUS CHIEVO ALLEGRI / Domenica di vigilia per la Juventus che dopo la Supercoppa Italiana sarà protagonista nel monday night contro il Chievo. Nella tradizionale conferenza stampa in vista del match, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri fa il punto sulle notizie in casa juventina e annuncia cambi di formazione: "Perin domani gioca. Dietro uno tra Chiellini e Bonucci starà fuori e giocherà Rugani. A destra De Sciglio perché Joao Cancelo sta recuperandosta recuperando, a sinistra Alex Sandro. A metà campo può darsi che si giochi con i tre o con i due. Se si gioca con i due, Bernardeschi e Douglas Costa vanno in campo insieme, altrimenti ne giocherà uno dei due, perché comunque qualche cambio in panchina bisogna che me lo porti, oltre a Kean".

INFORTUNATI - "Mandzukic vediamo di recuperarlo per la Lazio, anche se difficile. Barzagli sta recuperando, Benatia è ancora fuori per questa infiammazione tra adduttore, pube, robe del genere. Cuadrado morto.

è migliorato, vediamo in settimana".

RIPRESA - "Diciamo che è la prima partita del nuovo anno, perché Coppa Italia e Supercoppa a Gedda sono altra cosa. Tra l'altro il Chievo, da quando è arrivato Di Carlo, nelle ultime sette partite ha fatto cinque pareggi, una vittoria e una sconfitta ed è una squadra molto viva. Bisognerà essere pronti a fare una partita con grande rispetto per il Chievo, perchè poi quello che conta è andare in campo, correre, giocare bene e vincere le partite".

RONALDO CAPOCANNONIERE - "Non ha assolutamente bisogno dei quattro gol di Zapata per caricarsi. Ronaldo è uno che continuamente si dà degli stimoli, degli obiettivi, come tutti noi, come tutta la squadra, e domani dobbiamo riprendere nel migliore dei modi il cammino del campionato".

BERNARDESCHI - "Chiedergli un salto di qualità? Diciamo che non solo a lui chiedo, ma chiedo a tutti, tutti i giorni. Innanzitutto ora il nostro acquisto importante di gennaio sarà Khedira".

DYBALA - "Paulo per noi è un giocatore importante. Non è questione di gol o non gol, anche se le occasioni durante le partite ce le ha sempre. Rispetto agli anni precedenti, in cui giocava solo con Mandzukic o con Higuain solo davanti, Ronaldo è un giocatore con caratteristiche diverse. Però Paulo è un giocatore molto importante per noi. Ha giocato molto bene nella prima fase di stagione e deve fare altrettanto nella seconda, anzi, deve ancora migliorare, come tutti, perché per arrivare in fondo e cercare di acchiappare il più possibile bisogna tutti fare un saltino in avanti".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui