CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI SPINAZZOLA / Archiviata la Supercoppa, la testa torna subito al campionato che resta l'obiettivo minimo stagionale della Juventus di Massimiliano Allegri che tenta di dribblare le voci di calciomercato in questa sessione di gennaio che volge quasi al termine. Tanti i temi caldi in casa bianconera, a partire dal futuro di Leonardo Spinazzola sul quale l'allenatore, nella conferenza stampa alla vigilia del match con il Chievo, ribadisce la sua posizone: "Non voglio parlare di mercato, ma parlo solo di Spinazzola perché la situazioneè molto semplice. Come ho detto dopo Bologna, Spinazzola va via se arriva un sostituto. Spinazzola tra l'altro è cresciuto molto, è un buon giocatore e da Juventus, ma avrebbe bisogno di giocare tante partite e magari qui ne giocherebbe di meno.

Però se non si trova il sostituto, assolutamente non va via".

Quindi gli viene chiesto della ricerca di 'nuovi Cristiano Ronaldo' per il prossimo futuro: "Ci sono margini di crescita a livello societario ma soprattutto a livello tecnico, per la volontà che ha il presidente di continuare a crescere anno dopo anno. C'è un DNA importante e quello fa la differenza. Ovvero tutti i giorni comunque tieni il piede sull'acceleratore e lavori tutti i giorni per poterti migliorare, per raggiungere gli obiettivi, altrimenti tutti gli obiettivi non riesci a raggiungerli. E la cosa più difficile è quella di lottare per i campionati, perché i campionati tutti i giorni devi stare lì a preparare ogni partita; Mentre nella Champions ne hai fatte sei, poi sono partite da dentro o fuori. Questa è la forza della Juventus e lo dimostra anche la crescita che hanno i giocatori quando vengono qui, ma perché è una roba di testa, una roba mentale".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui