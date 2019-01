PAGELLE E TABELLINO DI FROSINONE-ATALANTA/ L'Atalanta annienta il Frosinone senza lasciare spiragli di luce ai ciociari in merito all'obiettivo salvezza. Nerazzurri troppo forti per la squadra di Baroni, che non riesce a contrastare quella di Gasperini sul piano del gioco, né su quello fisico dove appare in ritardo su tutti i palloni. Alla fine ne viene fuori una sonora sconfitta, inflitta principalmente dalla prestazione gigantesca di Zapata, che cala addirittura il personale poker ad uno Sportiello comunque fra i migliori in campo per i suoi. L'intero reparto arretrato ciociaro vive un pomeriggio da incubo, e sia Gomez che Ilicic (soprattutto lo sloveno) possono concedersi un pomeriggio a correnti alterne. Prestazione impeccabile anche per Mancini, Pasalic autore di due assist.

FROSINONE

Sportiello 6 - Salva il Frosinone in un paio di circostanze, ma nonotante tutto subisce cinque inevitabili gol.

Brighenti 5 - Non arriva mai per primo sulla palla, il pomeriggio è da incubo con gli attaccanti dell'Atalanta che arrivano da ogni parte.

Goldaniga 4,5 - Soffre tantissimo lo strapotere fisico di Zapata in particolare. Saltato secco dall'attaccante in occasione del tris, non può fare altro che finire a terra.

Krajnc 5 - Anche lui come i colleghi di reparto è inerme di fronte alla tecnica e alla velocità degli attaccanti ospiti. Male.

Chibsah 5 - Nel primo tempo in particolare appare l'unico ad osare nel portare palla addirittura con qualche dribling. Nella ripresa cala anche fisicamente e comunque anche lui non è indenne da errori.

Maiello 4,5 - Non fa filtro, sovrastato dai colleghi orobici e non propone gioco. Al limite del giudicabile.

Valzania 4,5 - Anche lui poca cosa sia sul piano della costruzione che del ripiego difensivo. Gomez, così come Pasalic, è sempre libero di svariare su tutto il fronte. Troppo. Dal 60' Cassata 5 - La partita è ormai segnata al momento del suo ingresso. Offre poco sul piano del gioco.

Ghiglione 5,5 - Comincia bene puntando Castagne, ma si spegne dopo pochi minuti lasciando strada al dirimpettaio nerazzurro.

Molinaro 5 - Non va oltre la spazzata classica per liberare, quando può. Soffre soltanto i treni bergamaschi che lo puntano e lo superano puntualmente. Dal 55' Beghetto 5 - C'è poco da fare anche per lui, che non riesce a sgroppare praticamente mai.

Campbell 5 - I movimenti li compie, ma sono quelli di una prima punta che cerca la profondità. E invece lui è un esterno d'attacco e la differenza si vede tutta. C'è solo l'impegno, poco altro e il pubblico di casa lo becca un po' anche perchè resta ancora a secco in questa stagione. Dall'84' Matarese s.v.

Pinamonti 5,5 - Ci prova a metà ripresa con un pallonetto deviato in corner alla buona da Berisha, dopo aver infilato in qualche modo la difesa atalantina. Poco assistito dal resto della squadra, può solo rincorrere i portatori di palla avversari nel resto della gara.

All. Baroni 4,5 - Malissimo sia sul piano caratteriale che del gioco, troppo remissivo e d'attesa. In casa. L'avversario è sicuramente fra i più tosti da affrontare, ma l'alibi non regge considerando l'obiettivo della salvezza ancora molto lontano.

ATALANTA

Berisha 6 - Una buona uscita nei minuti iniziali e una respinta in corner, di petto e in uscita, sul tentativo di Pinamonti. E' già molto in un 5-0 senza storia.

Toloi 6,5 - Sempre tempestivo negli anticipi e una roccia nell'uno contro uno.

Il direttore di gara però lo grazia dal giallo nei primi minuti.

Djimsiti 6,5 - Partita molto tranquilla sotto l'aspetto agonistico, gestita bene dall'intero reparto. Anche lui sempre bene in ogni intervento. Fornisce l'assist per il terzo gol di Zapata. Dall'83' Reca s.v.

Mancini 7 - Perfetto in fase difensiva, dove non lascia passare nemmeno uno spillo. Costantemente presente addirittura in attacco, portando peraltro in vantaggio i suoi con un colpo di testa imprendibile per Sportiello. Certo il baricentro schiacciato dei ciociari gli consente molte libertà, ma lui le coglie con una facilità sorprendente.

Hateboer 6,5 - Spinge spesso sulla fascia, talvolta trovando anche soluzioni pericolose. L'opposizione che trova però è quasi assente.

De Roon 6,5 - Garantisce il solito ordine e altrettanta concretezza nel giro palla orobico. Si rilassa un po' a risultato ormai ampiamente acquisito. Dal 71' Kulusevski 6 - Gioca con personalità l'ultimo scampolo di gara concessogli da Gasperini.

Pasalic 7 - Un solo errore per lui in una partita giocata benissimo e coronata da due assist. Avrebbe potuto anche segnare, ma sul traversone di Ilicic il suo colpo di testa viene sventato da Sportiello. Dal 60' Pessina 6 -

Castagne 6,5 - Anche lui come Hateboer spinge spesso, nonostante i primissimi minuti in cui Ghiglione sembrava potergli creare qualche grattacapo. E alla fine non soffre mai in fase difensiva.

Gomez 6,5 - Sempre in palla ma certamente non il miglior Gomez. Liberissimo di svariare su tutto il fronte offensivo, cerca spesso gli uno-due coi compagni vicini e serve ai compagni buoni palloni. Prova anche a trovare la soddisfazione personale, ma senza successo.

Ilicic 6 - Alterna tocchi di classe sopraffina a giocate troppo molli, in pieno stile Ilicic. Con la super prestazione di Zapata, però, è un lusso che può concedersi quello di non girare al massimo.

Zapata 9 - Quattro gol, uno strapotere fisico evidente nei confronti dei difensori avversari e la giocata giusta sempre, sia in fase di conclusione che di suggerimento. Continua il suo periodo d'oro, anzi riprende dal 2018. Per lui sono 14 gol in campionato adesso.

All. Gasperini 7,5 - Tutto troppo facile, forse, contro un Frosinone arrendevole e tutt'altro che convinto sul piano del gioco. Ma quel che è certo è che la sua Atalanta gira a mille e quando è in forma risulta una spina nel fianco importante anche per le big del campionato e una schiacciasassi con le piccole. Il Frosinone è solo l'ultima delle conferme.

Arbitro: Chiffi 6 – Un po' troppo permissivo nei primi minuti, quando non sanziona Toloi per fallo tattico su Campbell e e non ferma il gioco per un fallo su Castagne al limite dell'area. Poi due ammoniti nel finale di una partita che scivola via comunque tranquilla.

TABELLINO

Frosinone-Atalanta 0-5

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Goldaniga, Krajnc; Chibsah, Maiello, Valzania (dal 60' Cassata), Ghiglione, Molinaro (dal 55' Beghetto); Campbell (dall'84' Matarese), Pinamonti. A disp.: Salamon, Verde, Besea, Gori, Sammarco, Iacobucci, Marciano. All. Baroni.

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Djimsiti (dall'83' Reca), Mancini; Hateboer, De Roon (dal 71' Kulusevski), Pasalic (dal 60' Pessina), Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. A disp.: Masiello, Palomino, Gosens, Tumminello, Barrow, Rossi, Gollini. All. Gasperini.

Marcatori: 11' Mancini (A), 44', 48', 64' e 75' Zapata (A)

Arbitro: Daniele Chiffi (Sez. di Padova)

Ammoniti: 88' Ghiglione (F), 91' Matarese (F)

Espulsi:

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui