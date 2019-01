SERIE A FROSINONE ATALANTA ZAPATA/ Duvan Zapata, attaccante dell'Atalanta, è il protagonista assoluto del lunch match della 20esima giornata di Serie A. L'attaccante colombiano ha messo a segno 4 reti nella sfida del Benito Stirpe, contro un Frosinone inerme di fronte allo strapotere fisico della squadra allenata da Gian Piero Gasperini. Il primo gol però, lo firma Gianluca Mancini. Il giovane difensore della Dea è un'altra bellissima sorpresa della stagione dell'Atalanta.

Poi l'assolo di Zapata che, con le 4 marcature messe a segno, eguaglianella classifica marcatori. Buio pesto invece per il Frosinone. I ciociari infatti, nonostante il cambio di allenatore con l'arrivo di, non riescono a trovare la quadra e fare punti importanti in ottica salvezza. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 53; Napoli 44; Inter** 40; Roma** 33, Lazio 32; Milan e Atalanta** 31; Sampdoria 29; Parma ** 28; Torino** 27; Fiorentina e Sassuolo** 26; Cagliari e Genoa 20; Udinese** 18; Spal 17; Empoli 16; Bologna 13; Frosinone 10; Chievo* 8

*3 punti di penalizzazione

** una partita in più

