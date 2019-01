CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCELO RONALDO / Cristiano Ronaldo campione dentro ma anche fuori dal campo. Il fenomeno portoghese potrebbe essere decisivo sia sul rettangolo di gioco che in sede di calciomercato, almeno stando a quanto riportano dalla Spagna. Secondo quanto riferito da 'AS', CR7 sarebbe il grande sponsor per portare Marcelo alla Juventus. Il portoghese e il brasiliano sono legati da una forte amicizia e Ronaldo starebbe provando a convincere il terzino sinistro del Real a trasferirsi in Italia.

Il quotidiano spagnolo evidenzia come il campione portoghese sia ancora in stretto contatto con lo stesso Marcelo che dal canto suo non sta vivendo il miglior momento della carriera . Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Nelle ultime due gare di Liga infatti il terzino verdeoro è finito in panchina mentre qualche settimana fa il 'Bernabeu' lo ha ricoperto di fischi dopo un errore contro la Real Sociedad. Piccoli segnali di scricchiolio che potrebbero cambiare proprio il futuro del numero 12 di Solari. Nonostante il rinnovo fino al 2022 Marcelo potrebbe dunque lasciare il Madrid la prossima estate con Cristiano Ronaldo primissimo sponsor di un suo eventuale approdo a Torino. L'operazione, in ogni caso, non è semplice pertanto affinché possa progredire, dovrebbe essere il giocatore stesso ad esprimere il desiderio di lasciare la Spagna.

