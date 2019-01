CALCIOMERCATO JUVENTUS CHELSEA HUDSON ODOI/ Callum Hudson-Odoi, attaccante classe 2000 del Chelsea, è uno dei talenti più interessanti del panorama europeo. Il giovanissimo avanti dei Blues vorrebbe avere più spazio che, sotto la guida di Maurizio Sarri, non riesce a ritagliarsi.

Nelle ultime settimane, Hudson-Odoi è stato accostato alla Juventus ed al Bayern Monaco per una possibile operazione di calciomercato . Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Stando a quanto riportato dal 'Mail On Sunday', il Chelsea sarebbe in procinto di avanzare un'offerta monstre per Hudson-Odoi che però, avrebbe intenzione di rifiutare per accasarsi al Bayern Monaco. Proprio i bavaresi, secondo il giornale inglese, vedrebbero nel giovane attaccante inglese, l'erede designato di Arjen Robben.

