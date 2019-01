DIRETTA CAGLIARI EMPOLI LIVE / Posticipo delle 18, CAgliari-Empoli pone di fronte due squadre protagoniste di un rendimento altalenante nel girone d'andata. I toscani, in particolare, dopo gli iniziali benefici della cura Iachini sono reduci da quattro sconfitte consecutive in campionato, che hanno complicato non poco la loro classifica, che recita 16 punti. Senza gli squalificati Bennacer e Krunic e con diversi infortunati, oggi servirà una vera e propria impresa per risalire la china.

Calciomercato.it vi offre la sfida in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Romagna, Padoin; Ionita, Cigarini, Barella; Birsa; João Pedro, Pavoletti. All. Maran

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Rasmussen; Di Lorenzo, Acquah, Brighi, Traoré, Pasqual; Zajc, Caputo. All. Iachini

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 53*, Napoli 44*, Inter 40, Roma 33, Lazio 32*, Atalanta 31, Milan 31*, Sampdoria 30, Parma 28, Fiorentina 27, Torino 27, Sassuolo 26, Cagliari 20*, Genoa 20*, Udinese 18, Spal 18, Empoli 16*, Bologna 14, Frosinone 10, Chievo 8*.

*Una partita in meno

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui