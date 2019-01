DIRETTA SPAL BOLOGNA / In programma alle 15 Spal-Bologna vedrà scendere in campo diversi nuovi acquisti, dall'una e dall'altra parte. Divise da quattro punti in classifica (13 per gli ospiti e 17 per i padroni di casa), le due squadre cercano una vittoria che manca ormai da moltissimo tempo in campionato. In caso di risultato negativo, come succede ormai da diverse settimane la posizione di Inzaghi potrebbe tornare in bilico.

Calciomercato.it vi offre l'evento in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

SPAL (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Valdifiori, Missiroli, Fares; Petagna, Antenucci

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Dijks, Danilo, Helander, Calabresi; Poli, Pulgar, Soriano; Sansone, Palacio, Orsolini

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 53; Napoli 44; Inter** 40; Roma** 33, Lazio 32; Milan e Atalanta** 31; Sampdoria 29; Parma ** 28; Torino** 27; Fiorentina e Sassuolo** 26; Cagliari e Genoa 20; Udinese** 18; Spal 17; Empoli 16; Bologna 13; Frosinone 10; Chievo* 8

*3 punti di penalizzazione

** una partita in più

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui