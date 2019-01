CALCIOMERCATO MILAN BERTOLACCI / Gli occhi in casa Milan sono tutti puntati sul polacco del Genoa, Piatek, protagonista di un intreccio di calciomercato che potrebbe portarlo in rossonero già a gennaio.

Intanto sull'asse Genova-Milano si scalda anche la pista, con un possibile ritorno del centrocampista al 'Grifone'. L'ex leccese è in scadenza di contratto a giugno con il Milan, motivo per cui non ha comunque fretta di chiudere con il Genoa ora. Stando a quanto riferito da 'Sportmediaset' sul piatto ha un'offerta per un contratto quadriennale a 1,1 milioni a stagione, ma per lasciare il Milan Bertolacci vorrebbe un incentivo.