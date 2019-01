CALCIOMERCATO GENOA MARSIGLIA BALOTELLI / Di nuovo vicini: Mario Balotelli e il Marsiglia potrebbe incrociarsi con sei mesi di ritardo. Dopo che il trasferimento estivo, dato ormai per fatto, è saltato improvvisamente, ora le parti sono di nuovo vicine.

Accostato anche a diversi club italiani, l'ultimo in ordine di tempo ilcome sostituto di, l'ex attaccante di Inter e Milan potrebbe presto mettersi a disposizione di Rudi. Perché l'affare vada in porta manca però ancora l'accordo tra le due società sulla formula del trasferimento: il Marsiglia spinge per il prestito, mentre ilvorrebbe salutare Balotelli in maniera definitiva. Nei prossimi giorni nuovi contatti per cercare la fumata bianca.