CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI MALCOM / Dopo essere stato a meno di un passo dalla Roma e aver poi virato su Barcellona, perMalcom l'incrocio con la Serie A potrebbe essere stato soltanto rimandato di una stagione. Il suo nome è, infatti, frequente nel calciomercato italiano: Malcom è stato accostato alla Juventus, è un'idea per il Milan ed ora entra anche in orbita Napoli.

Come si legge sull'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', infatti, Giuntoli starebbe valutando l'esterno brasiliano per la prossima stagione. Un'ipotesi che però deve fare i conti con i costi dell'operazione: il Barcellona ha pagato 40 milioni per acquistare Malcom dal Bordeaux e non vorrebbe perderne troppi. Il Napoli però spera che la stagione fin qui tutt'altro che positiva (appena 10 presenze) incida sulla valutazione del calciatore e riduca in maniera sensibile la richiesta blaugrana.

