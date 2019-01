CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Segnali di disgelo per il rinnovo di Icardi: dopo settimane di frecciate e incontri non arrivati, arrivano messaggi distensivi da entrambi le parti. Sia l'Inter che Wanda Nara hanno lanciato ieri dei segnali di riavvicinamento.

Ha iniziato la moglie-procuratrice del capitano nerazzurro che ha pubblicato su Instagram un video in cui canta una canzone dedicata proprio all': "Nerazzurri nel cuore, una grande storia d'amore", l'incipit del pezzo che 'cancella' le ultime settimane di messaggi non certo concilianti.

In serata poi le parole di Marotta: "Ci incontreremo perché è giusto così. Non ci sono problemi e non ci sono dubbi che resterà: noi siamo contenti di lui, lui di noi. Si tratta di confrontarsi per mettere le firme sul contratto". Ora si attende l'incontro dove le parti dovranno riavvicinarsi anche a livello economico: tra domanda e offerta per il rinnovo di Icardi c'è ancora distanza e si dovranno limare le differenze per mettere fine alla telenovela.

