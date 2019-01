CALCIOMERCATO GENOA FACUNDO FERREYRA / Il Genoa a caccia del dopo Piatek: l'addio dell'attaccante polacco, ormai vicino al Milan, dovrebbe avvenire la prossima settimane e intanto la dirigenza rossoblu lavora per assicurare a Prandelli un sostituto all'altezza.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il nome sul quale si sta concentrando ora il club ligure è quello dell'argentinodel. Dopo i sondaggio dei giorni scorsi, a Lisbona sarebbe arrivata la prima offerta proveniente da Genova: un milione per il prestito oneroso e diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, le cifre riferite dal 'Corriere dello Sport'. Dopo il no incassato dal, un'altra italiana si fa avanti per il 27enne che in stagione ha collezionato appena sette apparizioni e una rete.