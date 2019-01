CALCIOMERCATO INTER CHIESA PERISIC / Il pareggio contro il Sassuolo ha messo in evidenza ancora una volta i limiti dell'Inter: per fare il salto di qualità la squadra nerazzurra ha bisogno di giocatori di qualità, magari giovani così da poter iniziare un ciclo di lunga durata. Caratteristiche che rispecchiano a pieno quelle di Federico Chiesa: il talento della Fiorentina è un obiettivo di Ausilio e Marotta non da oggi.

La caccia all'esterno viola è aperta e vede i nerazzurri alle prese con le altre big italiane: per battere la concorrenza, e abbassare l'esborso economico, da Milano sono pronti ad offrire come contropartita tecnica uno trama occorrerà il sì dei. Tutto sul calciomercato Inter: CLICCA QUI

Intanto Spalletti deve fare i conti con l'ennessima brutta prestazione di Ivan Perisic: ancora una volta il croato ha deluso contro il Sassuolo e le gare insufficienti in questa stagione iniziano a diventare troppe. Ecco perché da incedibile, la scorsa estate è stato rifiutato il corteggiamento del Manchester United, Perisic potrebbe ritrovarsi messo sul mercato così da garantire anche un introito economico, magari da girare alla Fiorentina per arrivare a Chiesa.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui