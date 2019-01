CALCIOMERCATO MILAN PIATEK CARRASCO / C'è da sistemare l'operazione Piatek-Higuain, ma il mercato del Milan non si fermerà all'intreccio tra i due attaccanti: tutte le novità sul calciomercto rossonero le trovi CLICCANDO QUI!

Chiusa l'operazione con il Genoa, martedì dovrebbe essere il giorno decisivo, Leonardo si tufferà su altri obiettivi: un centrocampista e un esterno sono i ruoli da coprire, anche se per il mediano c'è da considerare il recupero prossimo di Biglia e l'arrivo di Paqueta.

Così i rossoneri si interrogano dopo aver incassato un nuovo no dalper il prestito di Diawara, che piace anche in Premier League non vuole cedere il calciatore a titolo temporaneo e valuta soltanto offerte per un addio definitivo. Ipotesi che il Milan non considera percorribile. Intanto c'è da assicurare anche un esterno offensivo a Gattuso:resta il primo nome sulla lista della dirigenza milanista ma l'operazione resta difficile dal punto di vista economico. Così si guardano anche nomi alternativi:del Bruges può essere una soluzione, ma si segue anche Moussadello Standard Liegi. Tutte ipotesi al vaglio delche ora ha una sola priorità: chiudere l'affare