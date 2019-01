CALCIOMERCATO JUVENTUS NDOMBELE PJANIC / Il primo sigillo è ormai messi: Aaron Ramsey, salvo colpi di scena, può essere già considerato un nuovo centrocampista della Juventus che sta anzi provando a convincere l'Arsenal a cederlo in anticipo, mettendo così il gallese subito a disposizione di Allegri. Impresa difficile ma intanto i bianconeri hanno piazzato il primo colpo per la stagione 2019-2020 che si preannuncia ricca di novità soprattutto a centrocampo.

L'arrivo di Ramsey, infatti, può essere considerato il preludio di un'operazione di ringiovanimento che potrebbe toccare anche quelli che sono attualmente dei pilatri della squadra di Allegri:con i loro 31 anni non saranno considerati incedibili e lo stesso vale perche di anni ne ha 28 ma che potrebbe essere oggetto di offerte ultra milionarie, quelle che potrebbe spingerea valutare la sua cessione. Tutti i movimenti di mercato della Juventus: CLICCA QUI

Così gli acquisti potrebbero non limitarsi al solo Ramsey: da mesi si parla di un possibile ritorno di Pogba che con Solskjaer si è però 'ripreso' il Manchester United. Obiettivo di vecchia data anche Isco che con Solari non ha trovato il giusto feeling. E poi in tema di giovani al potere ecco Tanguy Ndombelè, centrocampista 22enne del Lione: nei prossimi giorni è atteso l'incontro con i suoi agenti che hanno raccolto apprezzamenti da un po' tutta Europa. Per battere la concorrenza bisognerà far i conti con il presidente Aulas che ha già chiarito la valuazione che dà del calciatore: 70 milioni.

