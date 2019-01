MILAN LOCATELLI SENSI / Prezioso pareggio a 'San Siro' contro l'Inter da parte del Sassuolo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Manuelè stato uno dei migliori nelle fila della squadra di De Zerbi, con il giovane centrocampista che punge ildopo la cessione dell'ultima estate: "Avevo bisogno di sentirmi importante e qui mi ci sento", le sue parole a 'Sky Sport'. Locatelli poi si sofferma sul futuro di, nel mirino proprio dei rossoneri: "Non mi ha chiesto niente sul Milan. E' fortissimo, gli auguro il meglio però non so cosa succederà nel suo futuro".