INTER BROZOVIC SPALLETTI / Dopo il pareggio contro il Sassuolo, per l'Inter è il momento delle riflessioni ma anche delle polemiche. Sono destinate a divampare con protagonsita Marcelo Brozovic dopo il like che il centrocampista ha messo su un post Instagram molto duro nei confronti di Luciano Spalletti e di Ivan Perisic. Un post dove si attacca l'allenatore nerazzurro e si chiede il suo esonero senza mezzi termini: "Lo ha rifatto.

Fuoriper tenere dentro un inutile Perisic. Lautaro per soli dieci minuti quando è evidenti che Icardi è troppo solo. Il solito tempo buttato dal suo amichetto che lui ha voluto dalla. Esonerare Spalletti è un obbligo morale, un dovere etico, una forma di rispetto per il calcio, una liberazione catartica". Un 'mi piace' destinato a scatenare polemiche in un periodo dove i nerazzurri devono fare i conti già con la difficile trattativa per il rinnovo di Icardi.