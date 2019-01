Calciomercato Inter, de Vrij: "Godin, bel segnale"

INTER GODIN DE VRIJ / Stefan de Vrij benedice il possibile arrivo all'Inter la prossima estate di Diego Godin.

Il difensore olandese spinge per l'acquisto del capitano die Uruguay, in scadenza a giugno con la formazione di Simeone: "Il fatto che arrivino i più forti è un bel segnale da parte della società - ha detto l'ex Lazio a 'Sky Sport' dopo lo 0-0 contro il Sassuolo - Non so se è già ufficiale, ma se venisse all'Inter ci darebbe davvero una grossa mano".