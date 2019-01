CALCIOMERCATO MILAN SARRI HIGUAIN / Non è un momento felice per il Chelsea di Sarri che è stato battuto dall'Arsenal in un incontro chiave per la corsa alla Champoions. Il manager italiano a fine gara ha parlato anche di calciomercato e ha risposto alle domande sul possibile approdo di Higuain, via Milan: "Ho fatto una riunione 15 giorni fa con il club: sono sicuro che stanno facendo il massimo per prendere i giocatori che possiamo in un mercato difficile come è quello di gennaio.

Non voglio pensarci tutti i giorni perché è un argomento che mi annoia pesantemente. Voglio Higuain? Era nella lista, ma ora non so come si evolve la situazione. Inutile insistere". Per il trasferimento dia Londra c'è già l'intesa tra Chelsea ee si attende solo che il Milan chiuda per Piatek : martedì dovrebbe essere il giorno decisivo per la fumata bianca nella trattativa con il