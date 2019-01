INTER SASSUOLO SPALLETTI / Pareggio a reti bianche in Inter-Sassuolo: i nerazzurri non vanno oltre lo 0-0 in casa (a porte chiuse) contro la formazione di De Zerbi. Spalletti a 'DAZN' commenta così la prestazione della sua squadra: "E' stata una partita complicata perché il Sassuolo ha giocato una buona gara, noi in alcuni momenti siamo stati bravi a riconquistare palla alta però c'era da prenderci il vantaggio e creare subito una controffensiva ed invece l'abbiamo quasi spesso ripersa e ci hanno creato dei pericoli.

Cercavo di dare consigli, trovare soluzioni per fare meglio, però il nocciolo della questione è questo: abbiamo perso troppi pallone di quelli riconquistati, non abbiamo rimarcato la differenza di qualità".

ICARDI - "Quando una partita finisce 0-0 hanno fatto male davanti e dietro. Ma è anche vero nella realtà che la difesa ha dovuto lavorare a campo aperto diverse volte. Quando abbiamo riconquistato palla e siamo ripartiti, in avanti non siamo stati così forti da creare problemi. Nelle individualità abbiamo fatto qualcosa di meno di quello che potevamo fare. Mauro non ha trovato molti spazi perché loro si sono difesi bene. Stasera è stato assecondato poco ma si è anche mosso un po' poco".

ATMOSFERA STADIO - "Si viveva benissimo perché c'era questo strillare dei bambini e si percepiva che erano di chi si divertiva. Sono stati molti altri bambini penalizzati e bisogna vedere quello che è corretto fare".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui