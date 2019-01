CALCIOMERCATO JUVENTUS KEAN / Tante squadre hanno messo da tempo gli occhi su Moise Kean. A queste si è aggiunta anche il Genoa, a caccia dell'erede di Piatek vista l'imminente cessione al Milan del bomber polacco. Il presidente ligure Preziosi ne ha discusso con Paratici e il vice Ds Cherubini nell'incontro andato in scena venerdì a Milano, con la dirigenza bianconera che ha ribadito la volontà di non privarsi del giovane attaccante in questa finestra del mercato.

Massimiliano Allegri ha infatti posto il veto al cambio di maglia di Kean, nonostante l'abbondanza nel reparto offensivo e il residuo minutaggio concesso finora all'ex Verona. Il tecnico campione d'Italia considera il classe 2000 una preziosa alternativa nel ruolo di centravanti a Mandzukic e la prestazione con gol in Coppa Italia contro il Bologna ha rafforzato l'idea dello stesso Allegri di chiudere le porte alla cessione momentanea del numero 18. Oltre al Genoa anche Chievo, Ajax e Bologna si erano interessate nelle ultime settimane a Kean, per cui dopo la chiusura del calciomercato invernale si discuterà del rinnovo di contratto (attualmente in scadenza nel 2020, ndr) con il suo agente Raiola.

