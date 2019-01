PARIS SAINT-GERMAIN VERRATTI / Si tema un lungo stop per Marco Verratti: uscito dal campo al 19' della sfida tra Psg e Guingamp, il centrocampista è ora in ospedale per sottoporsi agli accertamenti diagnostici. Lo rivela il tecnico Tuchel nella conferenza post gara: "Sono molto triste per lui, potrebbe mancare per qualche settimana.

E' un problema serio, ho parlato con lui: dobbiamo aspettare, attualmente è in ospedale, vedremo". Se però dovesse essere confermato uno stop lungo, ecco che il Psg avrebbe un'ulteriore necessità di intervenire sul mercaato: "Era già necessario con Marco - spiega Tuchel - la situazione di Marco cambia tutto: senza un ragazzo della sua qualità, è diverso".

Per il Psg si era parlato di Weigl e Gueye, mentre i parigini sembravano aver rinunciato almeno per gennaio ad Allan per il quale il Napoli ha chiesto una cifra molto alta, si parla di circa 100 milioni di euro.

