CALCIOMERCATO INTER MODRIC / Il Real Madrid potrebbe aver vissuto, oggi pomeriggio, una svolta per la sua tormentata stagione. Il due a zero inflitto al Siviglia davanti al pubblico del Bernabeu, oltre a consegnare ai blancos il terzo posto in solitario, ha un valore simbolico fortissimo. La prima, enorme delusione dell’era Lopetegui fu vissuta proprio a casa degli andalusi, con un ko durissimo, un secco 3-0. Oggi è arrivata una vittoria netta e, finalmente, una grande prestazione di squadra, senza dubbio la migliore della stagione.

Se il Madrid è tornato quello dei bei tempi, gran parte del merito è stato di Luka Modric. Il croato, oltre ad aver segnato il gol del 2-0 nel finale (il primo lo ha siglato Casemiro), ha nuovamente mostrato il suo volto migliore, quello irresistibile del Mondiale e che, praticamente, non si vedeva da allora.

Il titolo scelto dal quotidiano As per la cronaca della sfida non poteva essere più chiaro: “Tornato Modric, è tornato il Real”.

Il centrocampista, dopo i tentativi estivi, resta un obiettivo per il calciomercato dell’Inter della prossima stagione. I nerazzurri ci riproveranno, ma il calciatore, almeno per ora, non vuole pensarci. Intervenuto in zona mista dopo la sfida, ha parlato così del suo possibile rinnovo con i merengues: “Ho ancora un anno e mezzo di contratto e non mi preoccupa questo tema, qui sono contento e tranquillo. Con il Real ho un ottimo rapporto e sarà ancora così”.

Modric, inoltre, ha lanciato un messaggio chiaro alla dirigenza blanca, allontanando ulteriormente le voci di mercato: “Nel Real sono felice come il primo giorno, spero di restare più di un anno e mezzo. Mi auguro che il club abbia il mio stesso desiderio, non sarà un problema...”.

