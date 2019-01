Serie A, Udinese-Parma 1-2: super Gervinho beffa Nicola

SERIE A UDINESE PARMA / Parma corsaro in terra friulana. Nella 20a giornata di Serie A, i gialloblu hanno espugnato il campo dell'Udinese grazie alle reti di Inglese (arrivata su un rigore concesso dopo l'ausilio del Var) e Gervinho, autore di un contropiede fulmineo. Inutile il pareggio momentaneo firmato da Okaka al 50'. La squadra di Nicola si rammarica per le tante occasioni non concretizzate nel secondo tempo, quando de Paul ha colpito due volte il palo.

Con questi tre punti, i gialloblu si portano al ridosso della zona europea, mentre l'Udinese resta invischiato nella lotta per non retrocedere.

Udinese-Parma 1-2: 11' Inglese (P); 50' Okaka (U); 68' Gervinho (P)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 53; Napoli 44; Inter 39; Roma* 33, Lazio 32; Milan 31; Sampdoria 29; Atalanta e Parma ** 28; Torino* 27; Fiorentina 26; Sassuolo 25; Cagliari e Genoa 20; Udinese** 18; Spal 17; Empoli 16; Bologna 13; Frosinone 10; Chievo* 8

*3 punti di penalizzazione

** una partita in più



