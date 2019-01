Calciomercato Milan, Sarri aspetta Higuain: nuovo segnale!

CALCIOMERCATO MILAN CHELSEA HIGUAIN MORATA SARRI / Maurizio Sarri lancia segnali dall'Inghilterra. Il tecnico del Chelsea, per la gara di oggi contro l'Arsenal, ha deciso di fare a meno di Alvaro Morata, non convocato per la seconda volta consecutiva in Premier League.

Un segnale chiaro anche in ottica mercato: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti. Il trasferimento dell'attaccante all', in effetti, sembra ormai prossimo, fattore decisivo per l'approdo di Gonzaloa Londra. Come annunciato dal giornalista Jorge mancano tre fattri per vedere Morata in Spagna : "Il prestito di Higuain al Chelsea, l’arrivo di un ricambio per il Pipita al Milan e la cessione di due calciatori da parte degli spagnoli, probabilmente Kalinic e Gelson".