ROMA TORINO PELLEGRINI / Al termine di Roma-Torino, Lorenzo Pellegrini ha parlato in zona mista: "È chiaro che se ci hanno recuperato due gol, qualcosa da rivedere c'è, ma alla fine la cosa che mi è piaciuta di più è stata la voglia di vincere che non è mai mancata. Siamo stati anche un po' sfigati sul secondo gol perché c'è stata una sorta di velo davanti a Olsen, che non poteva far niente".

In campo insieme a, il centrocampista giallorosso ha risposto anche alle domande sul possibile futuro azzurro dei tre calciatori: "Se continuiamo a migliorare e lavorare così, è chiaro che non ci poniamo limiti. Come al solito poi sarà il campo a dare le risposte". Sulla mediana a due con Cristante: "Penso che possa essere una soluzione anche per il futuro se continuiamo a lavorare bene e a giocare insieme. Speriamo che rientri presto anche Daniele (), sarebbe molto importante. Noi siamo sempre a disposizione"