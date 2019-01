ROMA TORINO INFORTUNIO UNDER / Roma in apprensione per le condizioni di Cengiz Under.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'esterno turco, costretto ad abbondare il terreno di gioco dopo solo 5 minuti , si è procurato un infortunio muscolare alla coscia. Ancora nessuna diagnosi, però, da parte dello staff medico giallorosso: serviranno 24/48 ore per valutare l'entità del problema fisico.