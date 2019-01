p>CALCIOMERCATO ROMA DI FRANCESCO/ Intervenuto nella conferenza stampa post Roma-Torino, nella quale era presente anche l'inviato di calciomercato.it , Eusebio, tecnico dei giallorossi, ha parlato di possibili rinforzi in difesa dopo l'infortunio di: "Un altro centrale? Se dobbiamo fare numero non mi serve, abbiamoche può farlo. Se è per migliorare sì". Per le ultime notizie sul calciomercato del club capitolino---> clicca qui!

Non una chiusura netta quindi, quella di Di Francesco che, anche in vista dell'ottavo di finale di Uefa Champions League contro il Porto, potrebbe avere un rinforzo dalla sessione di mercato invernale.

