SERIE A ROMA TORINO CONFERENZA DI FRANCESCO / Nel post-partita di Roma-Torino l'allenatore giallorosso, Eusebio Di Francesco, ha parlato nella sala stampa dello stadio Olimpico. Ecco le sue parole raccolte dall'inviato di Calciomercato.it: "Zaniolo e Florenzi possono essere soluzioni al posto di Under, così come Schick, che se entra sempre col piglio di oggi può fare tutti i ruoli. Quando hai una squadra di giovani vogliono tutti sempre attaccare. Riattaccare per cercare il terzo gol è un segnale positivo. Mi tengo questa spensieratezza della gioventù ma dobbiamo migliorare in alcuni aspetti: oggi ci siamo fatti rimontare dopo aver dominato. Nzonzi? se avessi avuto il quarto cambio lo avrei fatto entrare.

Zaniolo? Come si allena gioca, deve continuare così. Gli errori esistono, vince sempre chi sbaglia meno. Il Torino poi è la squadra che calcia più lungo del campionato. Ma se vuoi fare la Roma devi rischiare. Questi risultati e prestazioni ci aiutano, dobbiamo migliorare nella gestione di alcuni momenti della partita. Siamo sempre malaticci, oggi abbiamo preso un raffreddore. Dobbiamo capire che a volte i ritmi si devono abbassare. Sono contentissimo di avere problemi di abbondanza. Peccato aver perso davantie Under, che sono i più bravi nell'1 contro 1. Lorenzoè un giocatore dalla duttilità unica.e Schick possono coesistere, a Dzeko è mancato il gol, ce ne aspettiamo da lui ma oggi è stato utilissimo come regista offensivo".

Dall'inviato Andrea Corti

