SERIE A UDINESE PARMA ADANI/ Siparietto nella diretta di 'SkySport' pre Udinese-Parma quando, alla notizia del ritorno fra i convocati di Gaspar Iniguez, centrocampista dei friulani, la bordocampista della Dacia Arena ha aggiunto un particolare.

L'argentino, con un passato all'Argentinos Juniors, torna a disposzione didopo essere stato in sovrappeso di 15 kg. La statura inoltre di Iniguez, non particolarmente alto essendo 1,72, ha dato il là al commento di Daniele, opinionista ed ex calciatore: "Rotola".