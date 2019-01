PAGELLE TABELLINO UDINESE PARMA / È il Parma di D'Aversa a tornare dalla sfida della Dacia Arena con i tre punti. I ducali hanno superato l'Udinese di Nicola grazie alle reti di Inglese su rigore e di Gervinho al termine di una ripartenza devastante. Una nota lieta per i friulani è il gol all'esordio di Stefano Okaka, approdato pochi giorni fa dal Watford.

UDINESE

Musso 6 - Incolpevole in occasione dei due gol subiti.

Opoku 6,5 - Comincia bene la gara, chiudendo per due volte su Gervinho. Intelligente nello spendere un cartellino giallo, fermando l'ivoriano lanciato in contropiede.

Nuytinck 6 - Non va per il sottile, spazzando senza guardare tutte le volte che lo ritiene opportuno. Nel complesso regge bene il duello con Inglese.

Troost-Ekong 5,5 - Nel primo tempo va spesso in difficoltà nel duello fisico con Inglese. Nella ripresa la musica non migliora.

Larsen 5,5 - De Paul gli regala l'occasione per pareggiare la gara ma sciupa il tutto malamente. Spinge sull'out di destra senza riuscire a incidere a sufficienza.

Fofana 6,5 - Prova a giocare box to box, aiutando sia in fase difensiva sia in quella offensiva. È sempre prezioso nella gestione dei ritmi di gioco.

Behrami 6 - Si piazza come al solito davanti alla difesa, riuscendo a schermare diverse iniziative emiliane.

D'Alessandro 5,5 - È uno dei meno attivi nella mediana bianconera. Non riesce mai a entrare veramente nel vivo della manovra. Dall'87' Balic SV

De Paul 6,5 - Compie un errore da matita blu in occasione del calcio di rigore, toccando la gamba di Gervinho. Si accende all'improvviso fornendo un assist al bacio per Larsen, che non concretizza. Migliora nel prosieguo di gara divenendo progressivamente una spina nel fianco per gli emiliani. Sfortunato in occasione del palo colpito. A 10' dal termine Sepe gli nega la gioia del gol.

Okaka 7 - Schierato dal 1', l'ex Watford si muove molto lì davanti cercando di non dare punti di riferimento agli avversari. I'agonismo messo in campo gli regala un giallo per le proteste smodate. La sua grande volta alla fine lo premia con un gol preziosissimo. Dal 74' Machis 6 - Entra e prova subito il tiro, trovando un attento Sepe.

Lasagna 5,5 - Non è in giornata e si vede, nonostante provi a rendersi pericoloso. Non sfrutta al meglio le opportunità che gli capitano, delle quali una viene neutralizzata da un grande intervento di Sepe. Utile in occasione del gol di Okaka nell'infastidire la retroguardia avversaria ma questo non basta per la sufficienza.

All.: Nicola 6 - Trasmette il nervosismo alla squadra nel corso di gran parte del primo tempo. Riesce a correggere alcuni atteggiamenti nella ripresa, durante la quale trova il gol di Okaka. Termina la gara con una sconfitta ma non può rimproverarsi troppo. Viste le 7 assenze tra infortunati e squalificati, era difficile fare di più quest'oggi.

PARMA

Sepe 7 - Non può fare di più in occasione del gol friulano.

È bravissimo a neutralizzare un colpo di testa di Lasagna e straordinario sul tentativo di de Paul.

Iacoponi 6 - Disputa una buona gara, respingendo abilmente molte delle sortite offensive avversarie.

Bastoni 6 - Attento e puntuale nelle chiusure, si evidenzia per un recupero fondamentale in occasione di un contropiede orchestrato da Okaka. Nella ripresa cala un po' ma nel complesso disputa una gara sufficiente.

Bruno Alves 6 - Spesso è determinante nelle letture. Importante nel trasmettere la giusta tranquillità al reparto.

Gagliolo 6 - Corre molto quest'oggi, senza mai risparmiarsi. Ogni tanto ha qualche incertezza ma la prestazione, nel complesso, è sufficiente.

Deiola 6 - Dopo il gol subìto abbassa un po' il proprio raggio d'azione. Dal 73' Kucka 5,5 - Entra in un momento delicato della partita ma non riesce a dare il suo contributo.

Stulac 6,5 - Schierato al centro del centrocampo al posto dell'acciaccato Scozzarella, disputa una buona gara, facendo girare con ordine la squadra. Fornisce l'assist a Gervinho per il secondo gol del Parma. Dal 90+1' Scozzarella SV

Barillà 6 - Partita accorta e senza particolari sbavature. Svolge il suo compito senza esagerare.

Gervinho 7,5 - È sempre temibile in progressione con la palla al piede. Da una sua iniziativa nasce il rigore in favore dei suoi. Corona un'ottima prestazione siglando il gol che chiude il match. Dall'88' Gazzola SV

Inglese 7,5 - Sigla con freddezza il rigore del vantaggio, spiazzando il portiere. Gol a parte, disputa una grande gara, mettendo in costante apprensione la difesa avversaria.

Biabiany 5,5 - È il meno vivo lì davanti. Spesso sparisce dalla partita. Quando si accende si rende pericoloso. Si divora una ghiotta occasione, mandando alto con il destro da buona posizione. Un po' troppo nervoso nel finale.

All.: D'Aversa 6,5 - Schiera una squadra con la giusta personalità, dominando per diversi tratti la gara. Trae giovamento da una codizione eccellente di Inglese, abile a far giocare con tranquillità tutta la squadra. Nella ripresa, dopo il gol di Okaka, perde momentaneamente le redini del gruppo ma Gervinho gliele restituisce.

Arbitro: Mazzoleni 6,5 - È bravo nella gestione dei cartellini e a non perdere le redini della partita durante i momenti di maggiore tensione.

TABELLINO

UDINESE-PARMA 1-2

Udinese (3-4-1-2): Musso; Opoku, Nuytinck, Troost-Ekong; Larsen, Fofana, Behrami, D'Alessandro (87' Balic); de Paul; Okaka (74' Machis), Lasagna.

A disp.: Nicolas, Perisan, Zeegelaar, ter Avest, Coulibaly, Balic, Pontisso, Micin.

All.: Davide Nicola

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bastoni, Bruno Alves, Gagliolo; Deiola (73' Kucka), Stulac (90+1' Scozzarella), Barillà; Gervinho (88' Gazzola), Inglese, Biabiany.

A disp.: Frattali, Dimarco, Gobbi, Sierralta, Di Gaudio, Ceravolo, Siligardi, Sprocati, Baraye.

All.: Roberto D'Aversa

Arbitro: Mazzoleni della sezione di Bergamo

Marcatori: 12' rig. Inglese (P), 50' Okaka (U), 68' Gervinho (P)

Ammoniti: Opoku, Okaka, D'Alessandro (U), Deiola (P)

Espulsi: -

SIMONE DUCCI

