ROMA TORINO EL SHAARAWY / "Sono tre punti veramente importanti, nel secondo tempo siamo stati disattenti ma poi abbiamo fatto una grande prestazione, di grande cuore".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Così El Shaarawy, il man of the match, dopo la vittoria della Roma sul Torino che permette ai giallorossi di salire in zona Champions: "Sono entrato proprio a freddo (al posto dell'infortunato Under. ndr), ma con l'aiuto della squadra siamo riusciti a portare a casa la partita - le parole dell'esterno giallorosso ai microfoni di 'Sky Sport' - Abbiamo bisogno di tutti gli attaccanti, dispiace per Cengiz. Champions? E' un obiettivo, dobbiamo proseguire sulla nostra strada". ha concluso.