SERIE A ROMA TORINO / La Roma batte il Torino 3-2 nell'anticipo della 20esima giornata di Serie A e sale al quarto posto, in piena zona Champions. Con uno Zaniolo super e Kolarov (su rigore), i giallorossi sembravano aver chiuso la pratica subito nel primo tempo. Invece nella ripresa i granata di Mazzarri approfittano del calo giallorosso e, con un po' di fortuna, fanno 2-2 grazie a Rincon e ad Ansaldi. Il pari, però, dura poco più di cinque minuti: la difesa del Toro si fa trovare impreparata ed El Shaarawy, entrato a inizio gara al posto dell'infortunato Under, realizza il definitivo 3-2.

Primo ko esterno della stagione per i granata, quarta vittoria consecutiva, compresa quella in Coppa Italia contro la Virtus Entella, per la formazione di Eusebio. Adesso non ci sono più dubbi, il peggio è definitivamente alle spalle.

ROMA-TORINO 3-2

15' Zaniolo, 34' rig.Kolarov (R), 51' Rincon, 67' Ansaldi (T), 73' El Shaarawy (R)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 53; Napoli 44; Inter 39; Roma* 33, Lazio 32; Milan 31; Sampdoria 29; Atalanta 28; Torino* 27; Fiorentina 26; Sassuolo e Parma 25; Cagliari e Genoa 20; Udinese 18; Spal 17; Empoli 16; Bologna 13; Frosinone 10; Chievo* 8

*3 punti di penalizzazione

** una partita in più

