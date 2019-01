PAGELLE E TABELLINO ROMA TORINO / Zaniolo è l'uomo copertina della Roma che batte il Torino e si rilancia ulterirmente nella corsa al quarto posto. Nei giallorossi male Olsen, mentre tra i granata brilla Ansaldi. Aina paga il grave errore sul gol dell'1-0.

ROMA

Olsen 4,5 - Si fa trovare fuori posizione sul gol di Rincon. Non arriva sul tiro di Ansaldi: anche lì poteva fare qualcosa di più. Rischia tantissimo con un intervento in scivolata che per poco non costa il rigore.

Karsdorp 6,5 - Splendido lo spunto con cui serve il pallone a El Shaarawy nell'ocasione del rigore. Primo tempo da incorniciare, poi per forze di cose cala alla distanza. Dall'80' Santon sv.

Manolas 6 - La sua velocità è essenziale per la fase difensiva della Roma.

Fazio 5,5 - Qualche incertezza di troppo.

Kolarov 7 - Realizza con freddezza il rigore e gioca una partita da protagonista con personalità da campione.

Cristante 6,5 - Lotta su tutti i palloni, si arrangia come equilibratore.

Lo. Pellegrini 7 - Meraviglioso l'assist per El Shaarawy. Gioca sempre a testa alta, prezioso anche davanti alla difesa.

Under sv - La sua gara dura il tempo di uno scatto: out per problema muscolare. Dal 6' El Shaarawy 7 - Bravo nel procurarsi il rigore. Poi è troppo 'leggero' in più di un'occasione, fino a quando con grande freddezza realizza la rete del 3-2.

Zaniolo 7,5 - Realizza il suo secondo gol in Serie A con grandissima caparbietà. Gioca alla grande sulle ali dell'entusiasmo poi quando la partita si complica il suo rendimento cala a livello qualitativo anche se fisicamente si fa sentire fino alla fine quando di Francesco lo sposta sulla destra.

Kluivert 6 - Molto vivace, nel primo tempo mette spesso in difficoltà la retroguardia granata. Nella ripresa è poco incisivo. Dal 72' Schick 6 - Buon impatto sulla gara, sembra aver finalmente compiuto il salto di qualità.

Dzeko 6 - Nel primo tempo si fa notare per un'azione splendida con cui manda in porta Kluivert, che non sfrutta l'occasione. Ad inizio ripresa si divora la rete del 3-0 da pochi passi. Nel finale è prezioso nel tenere il pallone.

All. Di Francesco 6,5 - La sua Roma pecca ancora di equilibrio e ancora una volta si fa rimontare.

La rabbia con cui trova la vittoria è la miglior notizia possibile a parte l'ottimo primo tempo.

TORINO

Sirigu 5,5 - In ritardo su El Shaarawy nell'occasione del rigore. Poi attento su Dzeko in un paio di occasioni.

Djidji 6 - Subisce un po' la velocità di Kluivert ma sostanzialmente lo limita.

NKoulou 6 - Prezioso in alcune chiusure, fa a sportellate con Dzeko.

Lyanco 5 - Soffre El Shaarawy e gli inserimenti di Kolarov. Dall'83' Berenguer sv.

De Silvestri 5 - Se la vede con Kolarov, un bruttissimo cliente quando è in giornate di grazie come questa.

Rincon 6,5 - Bravo a piazzare il pallone nell'occasione del gol del 2-1.

Ansaldi 7 - Sfiora il gol con un bolide su punizione. Poi lo realizza in perfetta coordinazione.

Ola Aina 5 - Sul gol di Zaniolo si fa una bella dormita. Nella ripresa sfiora il gol con un bell'assolo.

Iago Falque 5 - In avvio ha una grande occasione di testa, ma il pallone finisce fuori di poco. Nel recupero della prima frazione gli capita il pallone con con cui riparire la partita ma colpisce il palo esterno. Dal 55' Zaza 5,5 - Si impegna ma non gli capitano palloni buoni.

Belotti 5 - Combatte come un leone su tutti i palloni. Nel finale si divora il gol del pareggio.

Parigini 5 - Non riesce a lasciare il segno. Dal 76' Edera 5,5 - Entra per il forcing finale ma non incide.

All. Mazzarri 5,5 - Dopo un primo tempo pessimo molto buona la reazione dei suoi. Ma nel finale i limiti della sua squadra emergono a confronto della qualità della Roma.

Arbitro: Giacomelli di Trieste 6 - Tutte giuste le decisioni, qualche dubbio su un intervento di Olsen in scivolata.

TABELLINO

ROMA-TORINO 3-2

ROMA: Olsen; Karsdorp (80' Santon), Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Lo. Pellegrini; Under (6' El Shaarawy), Zaniolo, Kluivert; Dzeko.

A disp.: Fuzato, Greco, Marcano, Santon, Lu. Pellegrini, Nzonzi, Pastore, Coric, Schick, El Shaarawy.

All. Di Francesco.

TORINO: Sirigu; Djidji, NKoulou, Lyanco (83' Berenguer); De Silvestri, Rincon, Ansaldi, Ola Aina; Iago Falque (55' Zaza), Belotti, Parigini (76' Edera).

A disp.: Ichazo, Rosati, Bremer, Ferigra, Adopo, Berenguer, Zaza, Edera, Millico.

All. Mazzarri.

Arbitro: Giacomelli di Trieste.

Marcatori: 15' Zaniolo (R), 34' rig. Kolarov (R), 51' Rincon (T), 67' Ansaldi (T), 73' El Shaarawy (R)

Ammoniti: 61' Kluivert (R), 66' Cristante (R), 70' De Silvestri (T), 90' Rincon (T), 90'+2 Belotti (T)

