CALCIOMERCATO ROMA ZANIOLO INTER NAINGGOLAN RINNOVO/ Nicolò Zaniolo è la vera sorpresa della Roma in questa stagione. Il classe 1999, arrivato nell'estate di calciomercato dall'Inter all'interno dell'affare Nainggolan, era fra i migliori prospetti del nostro calcio ma nessuno di certo si aspettava una crescita così immediata. Il suo valore di mercato è schizzato in pochissimi mesi: dalla valutazione di 4,5 milioni al suo approdo a Roma, ora per Zaniolo non si scende sotto 40/45 milioni. Prezzo del cartellino praticamente decuplicato per un giocatore che in campo sta mettendo in mostra tutte le sue qualità, e che ha finalmente trovato la rete, anzi, le reti.

Calciomercato Roma, Zaniolo: fra 'rimpianti' nerazzurri e futuro

Dopo la marcatura di pura classe firmata contro il Sassuolo, è arrivato il gol al Torino, figlio di forza fisica e soprattutto tecnica. Per le ultime notizie sul calciomercato della Roma---> clicca qui!

Molti tifosi dell'Inter staranno rimpiangendo la partenza di Nicolò Zaniolo, soprattutto dopo la prima parte di stagione giocata da Radja Nainggolan, più al centro delle polemiche che del gioco della sua squadra. Intanto la Roma vuole tutelarsi e prepara il rinnovo per il giovane ex Entella, corteggiato già da diversi top club europei, fra cui il Real Madrid e l'Arsenal. I giallorossi difficilmente potranno privarsi di una stella in crescita come Zaniolo che, intanto, è pronto ad incidere anche in Champions League nell'imminente ottavo di finale contro il Porto.

