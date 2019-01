CALCIOMERCATO INTER ICARDI ZHANG/ Il rinnovo di Mauro Icardi è il tema centrale del calciomercato Inter. Il capitano dei nerazzurri, al centro di mille polemiche dopo le dichiarazioni di Wanda Nara delle ultime settimane, sembra più vicino a prolungare il suo contratto con la Beneamata. Le parole della showgirl e procuratrice argentina di ieri sera a Striscia La Notizia hanno portato una ventata di ottimismo, confermata da quanto riportato oggi da 'Sport Mediaset'.

A quanto pare Steven Zhang, presidente del club meneghino, avrebbe intenzione di partecipare in prima persona alla trattativa per convincere Icardi a rinnovare. Come vi dice da tempo Calciomercato.it, c'è distanza tra domanda e offerta. La proposta messa sul piatto dal rampollo del gruppo Suning sarebbe comunque di 7 milioni di euro all'anno più bonus, superiore rispetto alle recenti proposte avanzate dalla società all'attaccante dell'Albiceleste.

