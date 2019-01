Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>ROMA TORINO INFORTUNIO UNDER SIPARIETTO DI FRANCESCO EL SHAARAWY /, siparietto dopo l'infortunio di Under . L'attaccante italiano si era alzato dalla panchina per andare a scaldarsi, ma il tecnico giallorosso lo ha bloccato dicendogli con decisione di spogliarsi subito per entrare immediatamente in campo.