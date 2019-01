Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO TORINO PETRACHI / Petrachi ha fatto un breve punto sul calciomercato prima della sfida dell'Olimpico contro la Roma valida per la 20esima giornata di Serie A: "Andiamo dietro alle indicazioni del tecnico - le parole a 'Sky Sport' del ds granata - A volte capita che la fortuna si accanisca in certi reparti, ma fa parte del gioco. NuMericamente il Torino è a posto, non abbiamo bisogno di niente".