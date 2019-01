CALCIOMERCATO LAZIO CACERES MURGIA INZAGHI BADELJ BERISHA - È tempo di conferenza stampa della vigilia anche per il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi. Domani affronterà il Napoli di Carlo Ancelotti, ma le indiscrezioni di mercato la fanno da padrona. In particolare, quelle che riguardano Caceres, Murgia e Badelj.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ecco le parole dell'allenatore biancoceleste a riguardo: "Caceres e Murgia non sono stati convocati. Sono ottimi professionisti e giocatori importanti, stanno facendo delle valutazioni. Con la società c'è grande sintonia, abbiamo gli stessi intenti. Qualcuno uscirà, siamo in tanti, è difficile allenarli tutti; acquisteremo giocatori che vogliamo prendere. È normale che in una rosa alcuni elementi possano giocare meno, ma Badelj enon si sono mai lamentati e ci aiuteranno a far sì che le cose possano andare nel modo migliore".