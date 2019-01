CALCIOMERCATO MILAN HIGUAIN CHELSEA SARRI PIATEK - Sono ore frenetiche per Gonzalo Higuain. Il bomber argentino, anche questa mattina si è allenato con i compagni sotto la guida dell'allenatore del Milan, Gennaro Gattuso. Il giocatore attende il via libera, con l'ok anche della Juventus, per raggiungere il suo mentore, Maurizio Sarri, al Chelsea, ma dovrà ancora attendere qualche giorno.

Almeno fino a quando il club rossonero non avrà raggiunto l'accordo colper, obiettivo numero uno per la sostituzione di Higuain: nella giornata di ieri, serie di incontri per cercare un principio d'accordo . Adesso, entrambe le società si sono prese una pausa, ma si rivedranno dopo la sfida di campionato, che vedrà di fronte proprio Genoa e Milan (squalificato Piatek), lunedì alle 15 per la ventesima giornata di campionato. I due attaccanti, dunque, aspettano di conoscere il loro futuro, mentre il 'Sun' parla già della data del debutto di Higuain con i 'Blues': giovedì contro ilnel ritorno della semifinale della 'Carabao Cup'.per il mercato in tempo reale. Sarri attende il 'Pipita', ma prima dovrà attendere il suo sostituto al Milan. E ancheresta in attesa, sullo sfondo c'è sempre l'. Valze degli attaccanti pronto a prendere il via, da lunedì.