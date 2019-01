NAPOLI RICORSO KOULIBALY / Nulla da fare per Kalidou Koulibaly: il giocatore senegalese non prenderà parte alla sfida tra Napoli e Lazio, in programma domani sera al 'San Paolo', dopo che la Corte Sportiva di Appello ha respinto il ricorso della squadra di De Laurentiis in merito alla squalifica di due giornate rimediate dal difensore nella partita giocata lo scorso 26 dicembre con l'Inter.

Piero Sandulli, presidente della Corte d'Appello Federale, intervenuto in diretta a 'Un Calcio Alla Radio', trasmissione in onda su 'Radio CRC', ha fatto chiarezza sulla sentenza: ''C'è tutta la mia solidarietà alla persona per i cori, ma le regole non le possono cambiare i giudizi. L'atleta lo sa: quell'applauso non andava fatto, era successivo all'ammonizione. Possiamo anche considerare che lo stato d'animo dell'atleta dall'ambiente, ma non può costituire una scusante. L'arbitro va rispettato anche quando sbaglia.

Napoli, l'avvocato Grassani sul caso Koulibaly

Le reazioni del Napoli? Io credo che si debba costruire tutti insieme, per riuscire a migliorare l'ambiente. Se siamo tutti Koulibaly? Dal punto di vista umano sì''.

Dopo le parole del presidente Sandelli, è intervenuto a 'Un Calcio Alla Radio' anche Mattia Grassani, legale del Napoli: "Oggi ribadisco quello che ho detto ieri: potrà essere stata una mia percezione sbagliata, mi era sembrato che l'applauso come reazione ai cori fosse un dato assodato. Invece l'applauso è stato considerato concatenato alle decisioni dell'arbitro. Koulibaly avrebbe mancato di rispetto con questo atteggiamento sia alla decisione sul fallo sia sull'ammonizione. Le norme ci sono e vanno applicate, ma si possono applicare anche con tutta una serie di correzioni. Io ho conosciuto Koulibaly ieri mattina, gli sono stato al fianco e l'ho sentito parlare con vergogna di un atteggiamento che lui stesso ha ritenuto sbagliato. Lui ha detto che si sentiva in imbarazzo a dire alla madre che era stato espulso, questo apre il cuore di tutte le persone. Oggi stiamo tutti male, perché lui oggi vedrà l'allenamento dei compagni per quello che è successo in quello stadio".

