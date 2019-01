Calciomercato Inter, incroci col Cagliari per Barella e Nandez: la situazione

CALCIOMERCATO INTER BARELLA CAGLIARI NANDEZ BOCA - Asse caldo quello tra Inter e Cagliari. Il direttore generale Beppe Marotta ha mosso passi concreti per Nicolò Barella, desideroso di anticipare la concorrenza del Napoli e del Chelsea per il centrocampista della Nazionale italiana di Roberto Mancini. Un affare da 40 milioni di euro, cifre importanti per il prodotto del vivaio rossoblu. Ieri, come raccontato da Calciomercato.it, c'è stata un'accelerata da parte del club nerazzurro e si è parlato dell'inserimento nella trattativa, da finalizzare a giugno, del giovane Salcedo. Senza dimenticare gli ottimi rapporti con l'agente di Barella, lo stesso di Radja Nainggolan. E, in questa intricata vicenda, si inserisce Nahitan Nandez.

Il 23enne centrocampista del CLICCA QUI per il mercato in tempo reale. Nei giorni scorsi, è andato in scena un incontro tra le parti che non ha portato alla fumata bianca : manca, ancora, l'accordo sulle garanzie per il pagamento del cartellino del giocatore (20 milioni di euro, l'ultima proposta di). In soccorso dei sardi, potrebbe arrivare proprio l'Inter die chiudere definitivamente la questione. Nandez non è stato convocato dal tecnico degli Xeneizes,, lo stesso ha chiaramente parlato di addio imminente. All'inizio della prossima settimana, possibili nuovi contatti per arrivare alla quadratura del cerchio.