CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / "Sto molto bene alla Juventus, ma nel calcio di oggi un giorno giochiamo per una squadra e domani non sappiamo con chi giocheremo" dichiarazioni di circostanza, ormai, nel calcio di oggi. Ma queste parole rilasciate pochi giorni fa da Paulo Dybala unite alle voci insistenti di calciomercato con tanti top club europei pronti a fare follie per averlo, non fanno dormire sonni tranquilli ai tifosi bianconeri ed alla dirigenza juventina che, a fronte di una super offerta, è entrata ormai nell'ordine di idee di poter valutare una cessione della sua 'Joya'. Cifre? 100 milioni di euro, almeno. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie di calciomercato e non solo.

Calciomercato Juventus, da Isco a Mbappe: il dopo-Dybala

Ma chi potrebbe accontentare le richieste della Juventus per il gioiello argentino? Il ManchesterCity, entrato nella corsa più di recente, non avrebbe troppi problemi a mettere sul tavolo tale cifra. Così come il BayernMonaco, che oltre a vantare ottimi rapporti con la 'Vecchia Signora' è da tempo su Dybala e per l'estate ha annunciato grandi investimenti soprattutto in attacco.

Non va dimenticato il, con il presidente Perez che ha un debole per l'argentino e programma una rivoluzione totale per la prossima finestra estiva, mentresono ipotesi circolate in passato ed al momento in calo. Al contrario del Paris Saint-Germain, che lo stesso Dybala non ha escluso come possibile destinazione futura, mentre l'ipotesi più clamorosa porta addirittura all'che fuori dai vincoli del settlement agreement e con Beppe Marotta in dirigenza sogna un big proprio come il connazionale di capitan Icardi.

A quel punto si creerebbe un vuoto che la Juventus vorrà assolutamente colmare con un top player di pari livello se non superiore. L'arrivo di Ronaldo ha proiettato in una nuova dimensione la società bianconera che la prossima estate tornerà sul mercato a caccia di profili di livello mondiale. Occhio quindi alle occasioni di casa Real Madrid, con Asensio e soprattutto Isco tra i probabili partenti, senza dimenticare James Rodriguez sul cui riscatto da parte del Bayern Monaco restano ancora dei dubbi e in caso di ritorno a Madrid difficilmente vi resterebbe. L'asse con il potente manager Jorge Mendes, inoltre, invita a tenere aperte altre ipotesi suggestive: come il connazionale di CR7, il gioiello Goncalo Guedes del Valencia, o Angel DiMaria che potrebbe lasciare il Psg. Anche se il vero sogno juventino ha un nome: Kylian Mbappe, il Pallone d'Oro e fuoriclasse del futuro, identikit ideale dell'ambizione bianconera. Da uno di questi dovrebbe uscire il prossimo numero 10 della Juventus.

